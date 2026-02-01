Bal Salle du Rex Sourdeval

Bal

Salle du Rex 4 rue des Prés Sourdeval Manche

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21 03:00:00

2026-02-21

Bal animé par DJ Chappy. Ouvert à tous. Ambiance familiale. Manifestation proposée par Festi’Valdesour. .

Salle du Rex 4 rue des Prés Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 19 27 61 36 festivaldesour@gmail.com

