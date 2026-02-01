Bal Salle du Rex Sourdeval
Bal Salle du Rex Sourdeval samedi 21 février 2026.
Bal
Salle du Rex 4 rue des Prés Sourdeval Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 21:00:00
fin : 2026-02-21 03:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Bal animé par DJ Chappy. Ouvert à tous. Ambiance familiale. Manifestation proposée par Festi’Valdesour. .
Salle du Rex 4 rue des Prés Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 19 27 61 36 festivaldesour@gmail.com
English : Bal
L’événement Bal Sourdeval a été mis à jour le 2026-01-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts