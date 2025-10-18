Bal Super Parquet + La Furie Café Charbon Nevers
Bal Super Parquet + La Furie Café Charbon Nevers vendredi 20 février 2026.
Bal Super Parquet + La Furie
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20 23:00:00
2026-02-20
Entre transe traditionnelle et vibrations électroniques ni ambassadeurs du folklore auvergnat, ni simples alchimistes néo-trad’ Super Parquet, c’est d’abord la liberté.
Depuis 2014, le groupe explore sans complexe les terres mouvantes entre musiques traditionnelles et expérimentations électroniques. Une fusion viscérale où se mêlent cabrette et synthés, bourrées et basses telluriques, chants populaires et machines.
Rendez vous le 20 février 2026 à 20h au Café Charbon de Nevers pour le Bal Super Parquet + La Furie . .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com
