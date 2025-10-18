Bal Super Parquet + La Furie Café Charbon Nevers

Bal Super Parquet + La Furie

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20 23:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Entre transe traditionnelle et vibrations électroniques ni ambassadeurs du folklore auvergnat, ni simples alchimistes néo-trad’ Super Parquet, c’est d’abord la liberté.

Depuis 2014, le groupe explore sans complexe les terres mouvantes entre musiques traditionnelles et expérimentations électroniques. Une fusion viscérale où se mêlent cabrette et synthés, bourrées et basses telluriques, chants populaires et machines.

Rendez vous le 20 février 2026 à 20h au Café Charbon de Nevers pour le Bal Super Parquet + La Furie . .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal Super Parquet + La Furie Nevers a été mis à jour le 2025-10-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)