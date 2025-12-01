Bal-surprise givré Abbaye du Jouïr de Corbigny Corbigny

Bal-surprise givré

Abbaye du Jouïr de Corbigny 6 Rue de l’Abbaye Corbigny Nièvre

Après les expériences magiques de la Nuit d’Amour(s) en 2024 et du Bal Surprise de la révolution du 14 juillet à Moraches, on recommence pour un Bal-Surprise Givré à l’Abbaye du Jouïr de Corbigny. La piste de danse sera le lieu de toutes les surprises. L’art se mêlera à la fête, on dansera tous ensemble dans un bal populaire où l’imaginaire viendra nous surprendre à chaque instant.

Venez comme vous êtes ou comme vous rêvez d’être !

Cet événement est co-organisé par les Cies A Vrai Dire Collectif, TéATr’éPROUVèTe & Das kollektiv mahu .

