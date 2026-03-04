Bal swing à l’ECLA, Le Carré, Saint-Cloud

Bal swing à l’ECLA Samedi 21 mars, 20h30 Le Carré Hauts-de-Seine

Entrée : 5 € / gratuit – de 12 ans – réservation sur HelloAsso

Bal swing

Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h30

Plongez dans l’univers musical et dansant des bals swing des années 1920 et 1930.

Débutez la soirée par une initiation de lindy hop puis enflammez la piste de danse sur les airs de l’orchestre live. Danseurs passionnés ou simples curieux, venez swinguer dans la joie et la bonne humeur !

Animé par le Blue Hot Pepper Jazz Band de Julien Coulon, Franck Filosa et Rachid Manou, avec Damien Sarret, la chanteuse Vita Schmidt et des musiciens de l’ECLA.

Avec les danseuses Aude Guiffes et Laëtitia Gosselin de Couleurs Swing et les ateliers de lindy hop.

Infos pratiques

Entrée : 5 € / gratuit – de 12 ans

Réservations sur HelloAsso

Bar sur place

Salle E. Bond

ECLA – Le Carré – 3bis rue d’Orléans – 92210 Saint-Cloud

Et en journée : stages de danses swing

Mettez-vous dans l’ambiance dès l’après-midi avec des stages animés par Aude Guiffes et Laëtitia Gosselin !

Charleston tous niveaux : 17h – 18h

Lindy hop intermédiaire : 18h – 19h

Infos et tarifs des stages sur www.ecla.net

