Bal swing à l’ECLA, Le Carré, Saint-Cloud
Bal swing à l’ECLA, Le Carré, Saint-Cloud samedi 21 mars 2026.
Bal swing à l’ECLA Samedi 21 mars, 20h30 Le Carré Hauts-de-Seine
Entrée : 5 € / gratuit – de 12 ans – réservation sur HelloAsso
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T23:00:00+01:00
Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T23:00:00+01:00
Bal swing
Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h30
Plongez dans l’univers musical et dansant des bals swing des années 1920 et 1930.
Débutez la soirée par une initiation de lindy hop puis enflammez la piste de danse sur les airs de l’orchestre live. Danseurs passionnés ou simples curieux, venez swinguer dans la joie et la bonne humeur !
Animé par le Blue Hot Pepper Jazz Band de Julien Coulon, Franck Filosa et Rachid Manou, avec Damien Sarret, la chanteuse Vita Schmidt et des musiciens de l’ECLA.
Avec les danseuses Aude Guiffes et Laëtitia Gosselin de Couleurs Swing et les ateliers de lindy hop.
Infos pratiques
-
Entrée : 5 € / gratuit – de 12 ans
-
Réservations sur HelloAsso
-
Bar sur place
-
Salle E. Bond
-
ECLA – Le Carré – 3bis rue d’Orléans – 92210 Saint-Cloud
Et en journée : stages de danses swing
Mettez-vous dans l’ambiance dès l’après-midi avec des stages animés par Aude Guiffes et Laëtitia Gosselin !
-
Charleston tous niveaux : 17h – 18h
-
Lindy hop intermédiaire : 18h – 19h
Infos et tarifs des stages sur www.ecla.net
Le Carré 3 bis rue d’orléans Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecla.net/bal-swing-samedi-21-mars-2026/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/Wby7K8 »}, {« type »: « email », « value »: « mjc@ecla.net »}] [{« link »: « https://urls.fr/Wby7K8 »}, {« link »: « http://www.ecla.net/stages/stages-adultes »}]
Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h30 concert musique