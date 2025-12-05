Bal swing Salle du Kelenn Carantec

Bal swing

Salle du Kelenn 2 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Bal swing animé musicalement par les ateliers jazz du Patio et de l’Association Artistique de Carantec. L’association Swing en Scène proposera des initiations aux danses pour les danseurs néophytes.

Participation libre L’intégralité des bénéfices sera reversé au profit du Téléthon.

Un événement proposé par Le Patio et l’Association Artistique de Carantec, réunis au sein du Réseau d’Enseignement Musique et Danse du Pays de Morlaix (REMDI). .

Salle du Kelenn 2 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 88 26 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal swing Carantec a été mis à jour le 2025-11-18 par OT BAIE DE MORLAIX