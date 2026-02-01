Bal Swing La Patte d’Oie Douarnenez

Bal Swing

La Patte d’Oie 60, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

2026-02-07

La 100 ème Jamsession de l’association JAMADOUARN sera un BAL SWING! .

La Patte d’Oie 60, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 32 75 26

