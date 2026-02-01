Bal Swing La Patte d’Oie Douarnenez
Bal Swing La Patte d’Oie Douarnenez samedi 7 février 2026.
Bal Swing
La Patte d’Oie 60, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07 22:00:00
Date(s) :
2026-02-07
La 100 ème Jamsession de l’association JAMADOUARN sera un BAL SWING! .
La Patte d’Oie 60, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 32 75 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal Swing
L’événement Bal Swing Douarnenez a été mis à jour le 2026-02-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ