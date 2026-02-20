Bal Swing Live Band Studio de l’Ermitage Paris

· 19h30 : Ouverture des portes

· 20h : Initiation Lindy Hop avec Manuel et Marie

· 21h00 : Bal swing avec le groupe « Charlye Dream and the Dream Team »

Charlie Dream : chant, guitare

Sylvain Hamel : clarinette/saxophone

Romain Ponard : tuba

Olivier Cantrelle : piano

Alex Viudes : batterie

Manuel (3S) : inter sets

Venez danser le Swing au Studio de l’Ermitage pour un bal mémorable !

Le vendredi 06 mars 2026

de 20h00 à 22h30

payant Prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 18 EUR Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/bal-swing-live-band– https://www.facebook.com/events/619686237765884?notif_id=1745414385771848¬if_t=plan_admin_added&ref=notif https://www.facebook.com/events/619686237765884?notif_id=1745414385771848¬if_t=plan_admin_added&ref=notif



Afficher la carte du lieu Studio de l’Ermitage et trouvez le meilleur itinéraire

