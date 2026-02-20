Bal Swing Live Band Studio de l’Ermitage Paris
Bal Swing Live Band Studio de l’Ermitage Paris vendredi 6 mars 2026.
· 19h30 : Ouverture des portes
· 20h : Initiation Lindy Hop avec Manuel et Marie
· 21h00 : Bal swing avec le groupe « Charlye Dream and the Dream Team »
Charlie Dream : chant, guitare
Sylvain Hamel : clarinette/saxophone
Romain Ponard : tuba
Olivier Cantrelle : piano
Alex Viudes : batterie
Manuel (3S) : inter sets
Venez danser le Swing au Studio de l’Ermitage pour un bal mémorable !
Le vendredi 06 mars 2026
de 20h00 à 22h30
payant Prévente : 15 EUR
Tarif sur place : 18 EUR Tout public.
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
