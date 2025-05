Bal Swing – Le Saloon de Jean Louis Valence, 31 mai 2025 17:00, Valence.

Drôme

Bal Swing Le Saloon de Jean Louis Chemin des Marlhes Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 17:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-31

Enfile tes bretelles, remonte ta banane, et viens faire swinguer tes santiags !

Jean Louis te fait voyager dans les années 30 pour une soirée pleine d’énergie, de style et de bonne humeur.

.

Le Saloon de Jean Louis Chemin des Marlhes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 22 61 74 jeanlouislesaloon@jeanlouis26.com

English :

Put on your suspenders, pull up your banana, and come swing your santiags!

Jean Louis takes you back to the 30s for an evening of energy, style and good humor.

German :

Zieh deine Hosenträger an, zieh deine Banane hoch und bring deine Santiags zum Swingen!

Jean Louis nimmt dich mit auf eine Reise in die 30er Jahre und sorgt für einen Abend voller Energie, Stil und guter Laune.

Italiano :

Indossate le bretelle, tirate su il marsupio e venite a farvi strada con gli stivali da cowboy!

Jean Louis vi riporterà negli anni ’30 per una serata all’insegna dell’energia, dello stile e del buon umore.

Espanol :

Ponte los tirantes, súbete la riñonera y ven a balancear tus botas de vaquero

Jean Louis te transportará a los años 30 en una velada llena de energía, estilo y buen humor.

L’événement Bal Swing Valence a été mis à jour le 2025-05-11 par Valence Romans Tourisme