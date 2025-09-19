Bal Tamoul Léspas culturel Leconte de Lisle Saint-Gilles-les-Bains

Bal Tamoul Vendredi 19 septembre, 19h00 Léspas culturel Leconte de Lisle La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Le Bal Tamoul — Un voyage festif et sensoriel au cœur de l’Inde créole

Le Bal Tamoul débarque en salle pour vous faire vibrer aux sons des percussions du sud de l’Inde et des musiques électrisantes de La Réunion. Mené par des musiciens hors pair et passeurs de culture, ce bal spectaculaire revisite les rituels traditionnels tamouls pour les transformer en une expérience collective, festive et résolument contemporaine.

Le Bal Tamoul est plus qu’un spectacle : c’est une célébration, une invitation à la fête et au voyage intérieur, entre spiritualité, humour et énergie contagieuse.

Léspas culturel Leconte de Lisle 5 rue Eugène Dayot Saint-Paul Saint-Gilles-les-Bains 97434 Domaine D’Anjou La Réunion La Réunion 0262593966 https://lespas.re

©Olivier Padre