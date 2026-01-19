Bal Tango de la Saint-Valentin Nicolas Maloufi, Patricio Bonfiglio et El Sindicato Milonguero Deauville

Bal Tango de la Saint-Valentin Nicolas Maloufi, Patricio Bonfiglio et El Sindicato Milonguero

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

2026-02-14

Quelle danse illustre mieux la passion amoureuse que le tango ? À l’occasion de la Saint-Valentin, bienvenue dans la sensualité d’un pas de deux, accompagnés par des danseurs et musiciens spécialistes du tango argentin.

Au programme, des ateliers pour s’initier aux fondamentaux du tango argentin, à 10h30 et à 14h30. Puis en soirée, dès 21h, place au bal avec l’orchestre de Patricio Bonfiglio. Composé de 4 musiciens et un chanteur, cet ensemble entraîne le public dans le répertoire de ses propres compositions et de reprises de standards des années 50, rappelant l’esprit d’Astor Piazzolla. Réunissant des musiciens internationaux, cet orchestre invite à un voyage vers Buenos Aires, au son du bandonéon, le temps d’une soirée vibrante en amoureux.

Avec le soutien de l’Odia Normandie Agence régionale au service du développement du spectacle vivant. .

English : Bal Tango de la Saint-Valentin Nicolas Maloufi, Patricio Bonfiglio et El Sindicato Milonguero

What dance better illustrates the passion of love than the tango? For Valentine?s Day, welcome to the sensuality of a pas de deux, accompanied by dancers and musicians specializing in Argentine tango.

