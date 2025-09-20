Bal tango et initiation sur la Place des Fêtes Place des fêtes Paris

Place des fêtes Paris

Découvrez le tango argentin

L’association Otro Tango, donnant des cours réguliers au Regard du Cygne, vous propose de découvrir le Tango Argentin en plein air lors d’un joyeux bal suivi d’une initiation gratuite et sans inscription ! Venez découvrir cette pratique dans la bonne humeur, sans aucun prérequis de niveau.

Place des fêtes 75019 Paris

