Bal toutes danses Grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Bal toutes danses

Grange de Christus Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Animé par le duo Coup d’éclat .

14h cours de danses en lignes pour celles et ceux qui le souhaitent. Tarif 5€ sur inscription obligatoire.

15h Bal (Rock, tango, Madison, chacha, Fox-trot, valse, Boston, Danses en ligne, salsa, bachata etc). .

Grange de Christus Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 43 54 76 christine@corps-et-graphia.fr

