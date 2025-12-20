Bal toutes danses Grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax
Grange de Christus Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Animé par le duo Coup d’éclat .
14h cours de danses en lignes pour celles et ceux qui le souhaitent. Tarif 5€ sur inscription obligatoire.
15h Bal (Rock, tango, Madison, chacha, Fox-trot, valse, Boston, Danses en ligne, salsa, bachata etc). .
