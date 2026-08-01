Bal Trad à Bor et Bar Bor-et-Bar
mercredi 5 août 2026 · Bor-et-Bar
Informations pratiques
Bor-et-Bar
Bal Trad à Bor et Bar
Bor-et-Bar Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Voici venir le temps de notre guinguette estivale, et comme chaque été, l’association Les Butineurs d’idées invite le groupe ASTRAGALE
pour nous faire danser jusqu’à la nuit sur la place du village de BAR !
Venez vous rencontrer, vous retrouver, danser, boire et manger aux sons du violon, de la guitare, de la flûte, du cajon et de l’accordéon du groupe ASTRAGALE.
A partir de 20h initiations Hip-Hop avec Stecky et danses traditionnelles avec Astragale
Buvette et restauration sur place .
Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 6 27 38 30 06
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English :
It’s time for our summer dance party, and just like every %E9t%E9, the Les Butineurs d’id%E9es association is inviting the band ASTRAGALE
to keep us dancing until %E0 late into the night in the village square of BAR!
L’événement Bal Trad à Bor et Bar Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)