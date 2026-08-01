Informations pratiques

Bor-et-Bar

Bal Trad à Bor et Bar

Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Voici venir le temps de notre guinguette estivale, et comme chaque été, l’association Les Butineurs d’idées invite le groupe ASTRAGALE

pour nous faire danser jusqu’à la nuit sur la place du village de BAR !

Venez vous rencontrer, vous retrouver, danser, boire et manger aux sons du violon, de la guitare, de la flûte, du cajon et de l’accordéon du groupe ASTRAGALE.

A partir de 20h initiations Hip-Hop avec Stecky et danses traditionnelles avec Astragale

Buvette et restauration sur place .

Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 6 27 38 30 06

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English :

It’s time for our summer dance party, and just like every %E9t%E9, the Les Butineurs d’id%E9es association is inviting the band ASTRAGALE

to keep us dancing until %E0 late into the night in the village square of BAR!

L’événement Bal Trad à Bor et Bar Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)