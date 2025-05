BAL TRAD’ à Bourrou – Ecole Hameau Bourrou, 14 juin 2025 20:45, Bourrou.

Dordogne

BAL TRAD’ à Bourrou Ecole Hameau 89 Impasse de l’Abbé Chaverou Bourrou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:45:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

BAL TRAD’ à L’Ecole Hameau à Bourrou le samedi 14 juin

BAL TRAD’ à L’Ecole Hameau à Bourrou le samedi 14 juin

18h Initiation & Bal Familial

Tarif 2€ dés 5 ans

Buvette et restauration sur place

20h45 Bal avec le trio Pech-Deltheil

Tarif 8€ dés 12 ans

Jeux Gratuits

06 71 50 61 70

contact@ecolehameau.org .

Ecole Hameau 89 Impasse de l’Abbé Chaverou

Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 50 61 70

English : BAL TRAD’ à Bourrou

BAL TRAD’ at L’Ecole Hameau in Bourrou on Saturday June 14

German : BAL TRAD’ à Bourrou

BAL TRAD’ in L’Ecole Hameau in Bourrou am Samstag, den 14. Juni

Italiano :

BAL TRAD » presso L’Ecole Hameau di Bourrou sabato 14 giugno

Espanol : BAL TRAD’ à Bourrou

BAL TRAD’ en L’Ecole Hameau de Bourrou el sábado 14 de junio

L’événement BAL TRAD’ à Bourrou Bourrou a été mis à jour le 2025-05-09 par OT de Périgueux