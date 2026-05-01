Bal Trad à la Doline, une soirée à ne pas manquer ! Sébazac-Concourès

Sébazac-Concourès

Bal Trad à la Doline, une soirée à ne pas manquer !

Avenue Tabardel Sébazac-Concourès Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les amateurs de danses traditionnelles ont de quoi se réjouir ! la Doline à Sébazac accueillera un bal trad animé par deux groupes Rue du Bal et Per Dançar. Une occasion de célébrer la richesse des traditions musicales occitanes et d’ailleurs.

Au Programme Deux Groupes locaux pour enchaîner avec entrain bourrées, valses, mazurkas, polkas, scottishs, rondos et autres danses populaires.

Rue du Bal est un groupe de musique traditionnelle qui fait vibrer les parquets au son d’un répertoire vivant et généreux. Porté par l’énergie de l’accordéon diatonique, la souplesse de la clarinette, la légèreté de la flute et la profondeur du sousaphone, l’ensemble tisse une couleur sonore originale, à la fois enracinée et ouverte.

Puisant dans les traditions d’Occitanie et d’ailleurs, Rue du Bal invite à la danse avec un programme riche et entrainant. Le groupe fait dialoguer les styles et les influences, mêlant respect des traditions et liberté d’interprétation.

Sur scène comme sur le parquet, Rue du Bal crée un véritable moment de partage où musiciens et danseurs ne font qu’un. Une invitation à entrer dans la ronde, à écouter, ressentir et surtout à danser.



Per Dançar La Convivialité en Musique. Issu de l’association Trad en 4d, Per Dançar est un groupe de musiciens passionnés qui partagent leur amour des bals traditionnels. Avec des instruments comme l’accordéon diatonique, la flûte, le violon, le saxophone ou encore la cabrette, le tout puisé dans les traditions locales et régionales. Leur objectif ? Faire danser le public dans une ambiance joyeuse où chacun, débutant ou confirmé, peut se laisser emporter par la musique. 0 .

Avenue Tabardel Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 07 30 55 38 traden4d@yahoo.fr

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English :

Fans of traditional dances have something to look forward to! La Doline in Sébazac will be hosting a trad dance led by two groups: Rue du Bal and Per Dançar. An opportunity to celebrate the richness of Occitan and other musical traditions.

L’événement Bal Trad à la Doline, une soirée à ne pas manquer ! Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)