BAL TRAD' à Marcilhac-Sur-Célé
14 juillet 2025 20:00

Lot

Place Jean-Jacques Chapou
Marcilhac-sur-Célé
Lot

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-07-14 20:00:00

Fin : 2025-07-14 00:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Le comité des fêtes de Marcilhac vous convie à un bal trad’ animé par le groupe « Duo Ventastic »ainsi qu’un animateur de danse traditionnelle.

– Première partie avec le groupe de l’atelier musique traditionnelle de la Vallée de Célé.

– Buvette et petite restauration sur place .

Place Jean-Jacques Chapou

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie

English :

Marcilhac’s festival committee invites you to a traditional dance, with the group « Duo Ventastic » and a traditional dance leader.

German :

Das Festkomitee von Marcilhac lädt Sie zu einem traditionellen Tanz ein, der von der Gruppe « Duo Ventastic » und einem Animator für traditionelle Tänze begleitet wird.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Marcilhac vi invita a una danza tradizionale guidata dal gruppo « Duo Ventastic » e da una guida di danza tradizionale.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Marcilhac le invita a un baile tradicional animado por el grupo « Duo Ventastic » y un animador de bailes tradicionales.

