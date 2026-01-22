Bal Trad à Perpezac le Blanc Perpezac-le-Blanc
Bal Trad à Perpezac le Blanc samedi 24 janvier 2026.
Perpezac-le-Blanc Corrèze
Tarif : 5€
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
20h30 Bal Trad animé par Balandrane. Entrée 5€
Buvette sur place
Salle des fêtes de Perpezac le Blanc .
Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 11 42
