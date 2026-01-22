Bal Trad à Perpezac le Blanc

Perpezac-le-Blanc Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

20h30 Bal Trad animé par Balandrane. Entrée 5€

Buvette sur place

Salle des fêtes de Perpezac le Blanc .

Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 11 42

English : Bal Trad à Perpezac le Blanc

