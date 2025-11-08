Bal Trad’ à Rimons Rimons

Bal Trad’ à Rimons

9 Le Bourg Nord Rimons Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le comité des fêtes de Rimons organise un Bal Trad' avec au programme stages de danses traditionnelles puis possibilité de participer à l'apéro avant le bal organisé le soir. Une restauration sur place sera prévue pour celles et ceux qui auront réservés, couverts et assiettes non fournis.

9 Le Bourg Nord Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 56 08 15

