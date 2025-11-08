Bal Trad’ à Rimons Rimons
Bal Trad’ à Rimons Rimons samedi 8 novembre 2025.
Bal Trad’ à Rimons
9 Le Bourg Nord Rimons Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Le comité des fêtes de Rimons organise un Bal Trad’ avec au programme stages de danses traditionnelles puis possibilité de participer à l’apéro avant le bal organisé le soir. Une restauration sur place sera prévue pour celles et ceux qui auront réservés, couverts et assiettes non fournis. .
9 Le Bourg Nord Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 56 08 15
