Bal Trad’ à Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher

Bal Trad’ à Saint-Florent-sur-Cher

70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Rendez-vous au Centre culturel Louis-Aragon pour vivre l’édition 2025 du Bal’Trad !

Vibrez au rythme des danses traditionnelles dans une atmosphère festive et conviviale.

Les groupes Cosmos Chocolat et Décibal vous feront danser toute la soirée !

Profitez également de la buvette sur place pour un moment de partage et de détente. 6 .

70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 65 84 centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr

English :

Join us at the Centre culturel Louis-Aragon for the 2025 edition of Bal?Trad!

German :

Treffen Sie sich im Kulturzentrum Louis-Aragon, um die Ausgabe 2025 des Bal?Trad zu erleben!

Italiano :

Unitevi a noi al Centre culturel Louis-Aragon per il 2025 Bal?Trad!

Espanol :

Únase a nosotros en el Centre culturel Louis-Aragon para asistir al Ballet Trad 2025

