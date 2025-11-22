Bal Trad’ à Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher
Bal Trad’ à Saint-Florent-sur-Cher
70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif Groupe
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Rendez-vous au Centre culturel Louis-Aragon pour vivre l’édition 2025 du Bal’Trad !
Vibrez au rythme des danses traditionnelles dans une atmosphère festive et conviviale.
Les groupes Cosmos Chocolat et Décibal vous feront danser toute la soirée !
Profitez également de la buvette sur place pour un moment de partage et de détente. 6 .
70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 65 84 centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
English :
Join us at the Centre culturel Louis-Aragon for the 2025 edition of Bal?Trad!
German :
Treffen Sie sich im Kulturzentrum Louis-Aragon, um die Ausgabe 2025 des Bal?Trad zu erleben!
Italiano :
Unitevi a noi al Centre culturel Louis-Aragon per il 2025 Bal?Trad!
Espanol :
Únase a nosotros en el Centre culturel Louis-Aragon para asistir al Ballet Trad 2025
