Bal trad' Salle des fêtes Armes
Bal trad’ Salle des fêtes Armes samedi 14 mars 2026.
Bal trad’
Salle des fêtes Rue Claude Tillier Armes Nièvre
Gratuit
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 23:30:00
2026-03-14
L’Etablissement d’Enseignement Artistique Haut Nivernais Val d’Yonne propose un bal trad’ avec l’ensemble de l’EEA, Tweedy Guys & Trio DJ’S Restauration et buvette Evènement gratuit .
Salle des fêtes Rue Claude Tillier Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
