Bal trad’ Salle des fêtes Armes

Salle des fêtes Rue Claude Tillier Armes Nièvre

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

2026-03-14

L’Etablissement d’Enseignement Artistique Haut Nivernais Val d’Yonne propose un bal trad’ avec l’ensemble de l’EEA, Tweedy Guys & Trio DJ’S Restauration et buvette Evènement gratuit .

Salle des fêtes Rue Claude Tillier Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 09 88

