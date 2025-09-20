Bal trad’ au Château des Hermeaux Saint-Laurent-d’Olt

Bal trad’ au Château des Hermeaux Saint-Laurent-d’Olt samedi 20 septembre 2025.

Bal trad’ au Château des Hermeaux

rue du château Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Venez danser, dans le cadre des journées du patrimoine, au Château des Hermeaux à St Laurent d’Olt !

L’ensemble Trad’auz sera au château des Hermeaux le samedi 20 septembre

de 18h30 à 22h30

Entrée 10€

Restauration et buvette à partir de 18h30 et musique live

Initiation à 20h, début du bal 20h30 jusqu’à 22h30

Réservation et billetterie sur helloasso.com ou sur place.

Parking au pont, à la maison de la médecine ou au château à partir de 18h30 (places réservées et limitées pour le bal)

24 rue du château des Hermeaux

12560 Saint Laurent d’Olt 10 .

rue du château Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 4 86 59 99 31 fredericlucalandi@gmail.com

English :

Come and dance the night away at the Château des Hermeaux in St Laurent d’Olt!

German :

Tanzen Sie im Rahmen der Tage des Kulturerbes im Château des Hermeaux in St Laurent d’Olt!

Italiano :

Venite a ballare tutta la notte allo Château des Hermeaux di St Laurent d’Olt!

Espanol :

Baile toda la noche en el Château des Hermeaux de St Laurent d’Olt

