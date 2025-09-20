Bal trad’ au Château des Hermeaux Saint-Laurent-d’Olt
Bal trad’ au Château des Hermeaux Saint-Laurent-d’Olt samedi 20 septembre 2025.
Bal trad’ au Château des Hermeaux
rue du château Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Venez danser, dans le cadre des journées du patrimoine, au Château des Hermeaux à St Laurent d’Olt !
L’ensemble Trad’auz sera au château des Hermeaux le samedi 20 septembre
de 18h30 à 22h30
Entrée 10€
Restauration et buvette à partir de 18h30 et musique live
Initiation à 20h, début du bal 20h30 jusqu’à 22h30
Réservation et billetterie sur helloasso.com ou sur place.
Parking au pont, à la maison de la médecine ou au château à partir de 18h30 (places réservées et limitées pour le bal)
24 rue du château des Hermeaux
12560 Saint Laurent d’Olt 10 .
rue du château Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 4 86 59 99 31 fredericlucalandi@gmail.com
English :
Come and dance the night away at the Château des Hermeaux in St Laurent d’Olt!
German :
Tanzen Sie im Rahmen der Tage des Kulturerbes im Château des Hermeaux in St Laurent d’Olt!
Italiano :
Venite a ballare tutta la notte allo Château des Hermeaux di St Laurent d’Olt!
Espanol :
Baile toda la noche en el Château des Hermeaux de St Laurent d’Olt
