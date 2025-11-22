Bal Trad Aulnay

Bal Trad

salle des fêtes Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:30:00

fin : 2025-11-22 02:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Bal Trad organisé par l’Ecole de Musique Matha/ Aulnay à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle classe de musique traditionnelle .

17h30 Atelier initiation aux danses du bal

19h00 Pique-nique

21h00 Bal

Joyeux et convivial pour tout public.

salle des fêtes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 66 02 61 marie-claire.roudier@orange.fr

English :

Bal Trad organized by the Matha/Aulnay Music School to mark the opening of a new traditional music class.

5:30 pm Introductory dance workshop

7:00 pm Picnic

9:00 pm Ball

Fun and friendly for all ages.

German :

Bal Trad organisiert von der Ecole de Musique Matha/ Aulnay anlässlich der Eröffnung einer neuen Klasse für traditionelle Musik.

17.30 Uhr Workshop Einführung in die Tänze des Balls

19.00 Uhr Picknick

21.00 Uhr Ball

Fröhlich und gesellig für jedes Publikum

Italiano :

Bal Trad organizzato dalla Scuola di musica Matha/Aulnay in occasione dell’apertura di un nuovo corso di musica tradizionale.

17.30 Introduzione al ballo liscio

19.00 Picnic

21.00 Ballo

Un evento divertente e amichevole per tutte le età.

Espanol :

Bal Trad organizado por la Escuela de Música Matha/Aulnay con motivo de la inauguración de una nueva clase de música tradicional.

17:30 Iniciación a los bailes de salón

19h Picnic

21.00 Baile

Un evento divertido y amistoso para todas las edades.

