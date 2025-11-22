Bal Trad Aulnay
Bal Trad Aulnay samedi 22 novembre 2025.
Bal Trad
salle des fêtes Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 17:30:00
fin : 2025-11-22 02:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Bal Trad organisé par l’Ecole de Musique Matha/ Aulnay à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle classe de musique traditionnelle .
17h30 Atelier initiation aux danses du bal
19h00 Pique-nique
21h00 Bal
Joyeux et convivial pour tout public.
.
salle des fêtes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 66 02 61 marie-claire.roudier@orange.fr
English :
Bal Trad organized by the Matha/Aulnay Music School to mark the opening of a new traditional music class.
5:30 pm Introductory dance workshop
7:00 pm Picnic
9:00 pm Ball
Fun and friendly for all ages.
German :
Bal Trad organisiert von der Ecole de Musique Matha/ Aulnay anlässlich der Eröffnung einer neuen Klasse für traditionelle Musik.
17.30 Uhr Workshop Einführung in die Tänze des Balls
19.00 Uhr Picknick
21.00 Uhr Ball
Fröhlich und gesellig für jedes Publikum
Italiano :
Bal Trad organizzato dalla Scuola di musica Matha/Aulnay in occasione dell’apertura di un nuovo corso di musica tradizionale.
17.30 Introduzione al ballo liscio
19.00 Picnic
21.00 Ballo
Un evento divertente e amichevole per tutte le età.
Espanol :
Bal Trad organizado por la Escuela de Música Matha/Aulnay con motivo de la inauguración de una nueva clase de música tradicional.
17:30 Iniciación a los bailes de salón
19h Picnic
21.00 Baile
Un evento divertido y amistoso para todas las edades.
L’événement Bal Trad Aulnay a été mis à jour le 2025-11-03 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme