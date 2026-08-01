Informations pratiques

Verneuil-sur-Igneraie

Bal Trad avec Brave Nà

Terrain communal Verneuil-sur-Igneraie Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Bal Trad en soirée le 28 août.

Bal trad avec buvette et restauration sur place. .

Terrain communal Verneuil-sur-Igneraie 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 11 48 06 00 verneuil.car@gmail.com

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English :

Trad dance on August 28.

L’événement Bal Trad avec Brave Nà Verneuil-sur-Igneraie a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Pays de George Sand