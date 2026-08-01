AGENDA · Verneuil-sur-Igneraie
Bal Trad avec Brave Nà Verneuil-sur-Igneraie
vendredi 28 août 2026 · Verneuil-sur-Igneraie
Informations pratiques
Verneuil-sur-Igneraie
Bal Trad avec Brave Nà
Terrain communal Verneuil-sur-Igneraie Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Bal Trad en soirée le 28 août.
Bal trad avec buvette et restauration sur place. .
Terrain communal Verneuil-sur-Igneraie 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 11 48 06 00 verneuil.car@gmail.com
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English :
Trad dance on August 28.
L’événement Bal Trad avec Brave Nà Verneuil-sur-Igneraie a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Pays de George Sand