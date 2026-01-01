Bal trad avec la Bande à Françoise Ciron
Bal trad avec la Bande à Françoise
53 Route nationale Ciron Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 20:00:00
2026-01-24
Bal organisé par le Branle des étangs.
Bal trad avec La Bande à Françoise , organisé par Le Branle des étangs . Une pâtisserie et une boisson chaude offertes. 8 .
53 Route nationale Ciron 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 28 39 21
English :
Ball organized by Branle des étangs
