Bal trad avec La bande à Françoise Pouligny-Saint-Pierre
Bal trad avec La bande à Françoise Pouligny-Saint-Pierre dimanche 19 octobre 2025.
Bal trad avec La bande à Françoise
1 place des anciens combattants Pouligny-Saint-Pierre Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-19 20:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Bal organisé par la chorale Coeurs à choeurs et Corps Accords
Bal trad avec La Bande à Françoise , organisé par la chorale Coeurs à choeurs et Corps Accords . Pâtisseries et boissons chaudes offertes vers 17h. 8 .
1 place des anciens combattants Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 26 83 73
English :
Ball organized by the Coeurs à choeurs and Corps Accords choirs
German :
Ball, organisiert vom Chor Coeurs à choeurs et Corps Accords
Italiano :
Ballo organizzato dai cori Coeurs à choeurs e Corps Accords
Espanol :
Baile organizado por los coros Coeurs à choeurs y Corps Accords
L’événement Bal trad avec La bande à Françoise Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2025-10-09 par Destination Brenne