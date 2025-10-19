Bal trad avec La bande à Françoise Pouligny-Saint-Pierre

Bal trad avec La bande à Françoise Pouligny-Saint-Pierre dimanche 19 octobre 2025.

1 place des anciens combattants Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : Dimanche 2025-10-19 15:00:00

Bal organisé par la chorale Coeurs à choeurs et Corps Accords

Bal trad avec La Bande à Françoise , organisé par la chorale Coeurs à choeurs et Corps Accords . Pâtisseries et boissons chaudes offertes vers 17h. 8 .

1 place des anciens combattants Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 26 83 73

English :

Ball organized by the Coeurs à choeurs and Corps Accords choirs

German :

Ball, organisiert vom Chor Coeurs à choeurs et Corps Accords

Italiano :

Ballo organizzato dai cori Coeurs à choeurs e Corps Accords

Espanol :

Baile organizado por los coros Coeurs à choeurs y Corps Accords

