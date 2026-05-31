BAL TRAD avec le groupe LA RAÏS, Aire de la forêt, D69e, Cardeilhac (31), Cardeilhac
BAL TRAD avec le groupe LA RAÏS, Aire de la forêt, D69e, Cardeilhac (31), Cardeilhac samedi 18 juillet 2026.
BAL TRAD avec le groupe LA RAÏS Samedi 18 juillet, 19h00 Aire de la forêt, D69e, Cardeilhac (31) Haute-Garonne
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00
Pour nos 10 ans, venez faire la fête et vous détendre en famille dans un espace de forêt, dans un cadre très agréable à l’ombre des grands chênes.
Venez apprendre les danses traditionnelles occitanes lors du bal du samedi soir, avec le groupe LA RAÏS, composé de 4 musiciens (Vielle à roue, Ukulele,…
source: BAL TRAD avec le groupe LA RAÏS – AgendaTrad
Aire de la forêt, D69e, Cardeilhac (31) Aire de la forêt, D69e, 31350 Cardeilhac, France Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/bal-trad-groupe-rais.ktmpwg9q »}]
avec la Raïs baltrad balfolk
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