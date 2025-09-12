Bal Trad avec Nostrad Châteauneuf-sur-Cher

Bal Trad avec Nostrad Châteauneuf-sur-Cher samedi 28 mars 2026.

2 Bis Le Clos de l’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Début : Samedi 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

2026-03-28

Nostrad signifie au choix néo-Trad ou bien son-Trad. Il est l’addition d’une mélodie mélangeant des thèmes traditionnels ainsi que des compositions récentes à la fois douces et entraînantes.

L’harmonisation colorée est rendue possible grâce à la présence d’une harpe historique, instrument ressuscité par la famille Herrou; la rythmique est percutante, servie par un set de percussions éclectique. Le tout faisant de Nostrad une proposition musicale originale sur la scène Bretonne ! .

2 Bis Le Clos de l’Île Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Nostrad means either neo-Trad or son-Trad, and is the addition of a melodic mix of traditional themes and recent compositions that are both sweet and lively.

German :

Nostrad bedeutet wahlweise Neo-Trad oder auch Son-Trad und ist die Ergänzung einer Melodie, die sowohl traditionelle Themen als auch neuere Kompositionen, die sowohl sanft als auch mitreißend sind, vermischt.

Italiano :

Nostrad significa neo-Trad o son-Trad, ed è l’aggiunta di una melodia che mescola temi tradizionali con composizioni recenti, morbide e vivaci.

Espanol :

Nostrad significa neo-Trad o son-Trad, y es el añadido de una melodía que mezcla temas tradicionales con composiciones recientes, suaves y vivas a la vez.

