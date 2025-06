Bal Trad’ avec « Trad’ à l’ail » – Place d’Espagne Saint-Sever-de-Rustan 29 juin 2025 15:00

Hautes-Pyrénées

Bal Trad’ avec « Trad’ à l’ail » Place d’Espagne Abbaye Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Bal Trad’ avec TRAD’ A L’AIL, au pieds de l’Abbaye et sur UN PLANCHER !!!

Musique Trad surtout Occitane… mais pas que !

Trad’à l’Ail, c’est un groupe de musiciens, d’amis, un collectif qui vous donne envie de bouger. Des accordéons, des voix, des flûtes, des boha, basse et percus qui vous entraînent. D’abord un pied, puis l’autre, et vous voilà en train de danser des polkas, des mazurkas, des rondeaux, des cercles circassiens…

Même si vous ne connaissez pas encore les pas…

Trad à l’ail, c’est un groupe de musique Trad, nous animons des bals trad ….mais pas seulement. Il nous paraît important de ne pas laisser disparaître cette culture gasconne qui nous est si chère. Musiques et danses tenaient une grande place dans la vie de nos ancêtres le bal, c’était l’occasion de se rencontrer, de se retrouver, de partager, de chanter ensemble… Continuons !

Composition :

Cathy accordéon diatonique, chant, initiation danse

Jean cajon, tun tun et tout ce qui peut faire du bruit !

Jean-Luc boha, bohasse, clarinette naturelle, flûtes, caremère, alboka,… tout ce qui peut faire du bruit aussi, mais en soufflant…

Christophe accordéon chromatique

Jeff accordéon diatonique, chant, boha

Carole flûtes et peut être un jour violon….

Roger l’homme de l’ombre, régisseur son, initiation danse

Buvette sur place avec Le Bistrot de l’Arros .

Place d’Espagne Abbaye

Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr

English :

Bal Trad? with TRAD? A L?AIL, at the foot of the Abbey and on A FLOOR!!!

Trad music, especially Occitan… but not only!

Trad’à l’Ail is a group of musicians and friends, a collective that gets you moving. Accordions, vocals, flutes, boha, bass and percussion get you going. First one foot, then the other, and there you are, dancing polkas, mazurkas, rondeaux, circus circles?

Even if you don’t know the steps yet?

Trad à l’ail is a trad music group, and we host trad dances ….but not only. We feel it’s important not to let our beloved Gascon culture disappear. Music and dance played an important role in the lives of our ancestors: the ball was an opportunity to meet up, share and sing together… Let’s get on with it!

Composition :

Cathy: diatonic accordion, vocals, dance initiation

Jean: cajon, tun tun and anything else that makes a noise!

Jean-Luc: boha, bohasse, natural clarinet, flutes, caremère, alboka… anything that can make a noise too, but blowing…

Christophe: chromatic accordion

Jeff: diatonic accordion, vocals, boha

Carole: flutes and maybe one day violin….

Roger: man in the shadows, sound manager, dance initiation

Refreshments on site with « Le Bistrot de l’Arros ».

German :

Bal Trad? mit TRAD? A L?AIL, am Fuße der Abtei und auf EINEM PLANCHER!!!

Trad-Musik, vor allem okzitanische Musik, aber nicht nur!

Trad’à l’Ail ist eine Gruppe von Musikern und Freunden, ein Kollektiv, das Ihnen Lust auf Bewegung macht. Akkordeons, Stimmen, Flöten, Boha, Bass und Percussion, die Sie mitreißen. Erst ein Fuß, dann der andere, und schon tanzen Sie Polkas, Mazurkas, Rondeaux, Zirkuskreise?

Auch wenn Sie die Schritte noch nicht kennen?

Trad à l’ail ist eine Trad-Musikgruppe, die Trad-Bälle veranstaltet ….aber nicht nur. Wir halten es für wichtig, dass die Kultur der Gascogne, die uns so sehr am Herzen liegt, nicht verschwindet. Musik und Tanz nahmen im Leben unserer Vorfahren einen großen Platz ein: Der Ball war die Gelegenheit, sich zu treffen, sich wiederzufinden, zu teilen, gemeinsam zu singen… Lassen Sie uns weitermachen!

Zusammensetzung:

Cathy: diatonisches Akkordeon, Gesang, Tanzeinführung

Jean: Cajon, Tun Tun und alles, was Lärm machen kann!

Jean-Luc: Boha, Bohasse, Naturklarinette, Flöten, Caremère, Alboka, … alles, was auch Geräusche machen kann, aber durch Blasen …

Christophe: chromatisches Akkordeon

Jeff: diatonisches Akkordeon, Gesang, Boha

Carole: Flöten und vielleicht eines Tages Geige…..

Roger: der Mann im Schatten, Tonregisseur, Tanzeinführung

Getränke vor Ort mit « Le Bistrot de l’Arros ».

Italiano :

Ballo con TRAD? A L’AIL, ai piedi dell’Abbazia e su un piano!!!

Musica tradizionale, soprattutto occitana… ma non solo!

Trad’à l’Ail è un gruppo di musicisti e amici, un collettivo che fa venire voglia di muoversi. Fisarmoniche, voci, flauti, boha, basso e percussioni vi faranno scatenare. Prima un piede, poi l’altro, ed ecco che si ballano polke, mazurche, rondeaux, cerchi da circo?

Anche se non conoscete ancora i passi?

Trad à l’ail è un gruppo di musica trad, e ospitiamo balli trad …. ma non solo. Riteniamo importante non far scomparire la cultura guascone che ci è tanto cara. La musica e la danza hanno avuto un ruolo importante nella vita dei nostri antenati: il ballo era un’occasione per incontrarsi, stare insieme, condividere e cantare insieme… Andiamo avanti!

Composizione :

Cathy: fisarmonica diatonica, canto, iniziazione alla danza

Jean: cajon, tun tun e tutto ciò che fa rumore!

Jean-Luc: boha, bohasse, clarinetto naturale, flauti, caremère, alboka… tutto ciò che può fare rumore, ma soffiando…

Christophe: fisarmonica cromatica

Jeff: fisarmonica diatonica, voce, boha

Carole: flauti e forse un giorno violino….

Roger: l’uomo dietro le quinte, responsabile del suono, iniziazione alla danza

Rinfresco in loco con « Le Bistrot de l’Arros ».

Espanol :

Baile de Trad? con TRAD? ¡¡¡A L’AIL, a los pies de la Abadía y sobre UN PISO !!!

Música tradicional, especialmente occitana… ¡pero no sólo!

Trad’à l’Ail es un grupo de músicos y amigos, un colectivo que da ganas de moverse. Acordeones, voces, flautas, boha, bajo y percusión te ponen en marcha. Primero un pie, luego el otro, y ya está, bailando polcas, mazurcas, rondeaux, círculos de circo?

¿Incluso si aún no te sabes los pasos?

Trad à l’ail es un grupo de música tradicional, y organizamos bailes tradicionales …., pero no sólo eso. Creemos que es importante no dejar que desaparezca la cultura gascona que tanto apreciamos. La música y el baile desempeñaban un papel importante en la vida de nuestros antepasados: el baile era una ocasión para encontrarse, reunirse, compartir y cantar juntos… ¡Adelante!

Composición :

Cathy: acordeón diatónico, canto, iniciación al baile

Jean: cajón, tun tun y ¡todo lo que haga ruido!

Jean-Luc: boha, bohasse, clarinete natural, flautas, caremère, alboka… cualquier cosa que también haga ruido, pero soplando…

Christophe: acordeón cromático

Jeff: acordeón diatónico, voz, boha

Carole: flautas y quizá algún día violín….

Roger: el hombre entre bastidores, jefe de sonido, iniciación al baile

Refrescos in situ con « Le Bistrot de l’Arros ».

