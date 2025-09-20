Bal Trad’ avec « Trad’ à l’ail » Place d’Espagne Saint-Sever-de-Rustan
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Trad’à l’Ail, c’est un groupe de musiciens, d’amis, un collectif qui vous donne envie de bouger. Des accordéons, des voix, des flûtes, des boha, basse et percus qui vous entraînent. D’abord un pied, puis l’autre, et vous voilà en train de danser des polkas, des mazurkas, des rondeaux, des cercles circassiens…
Même si vous ne connaissez pas encore les pas…
Il nous paraît important de ne pas laisser disparaître cette culture gasconne qui nous est si chère. Musiques et danses tenaient une grande place dans la vie de nos ancêtres le bal, c’était l’occasion de se rencontrer, de se retrouver, de partager, de chanter ensemble…
Continuons !
Composition
Cathy accordéon diatonique, chant, initiation danse
Jean cajon, tun tun et tout ce qui peut faire du bruit !
Jean-Luc boha, bohasse, clarinette naturelle, flûtes, caremère, alboka,… tout ce qui peut faire du bruit aussi, mais en soufflant…
Christophe accordéon chromatique
Jeff accordéon diatonique, chant, boha
Carole flûtes et peut être un jour violon….
Roger l’homme de l’ombre, régisseur son, initiation danse
Evènement organisé par le Pôle Culture Adour-Madiran, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Place d’Espagne Abbaye Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr
English :
Trad?à l?Ail is a group of musicians and friends, a collective that gets you moving. Accordions, vocals, flutes, boha, bass and percussion get you going. First one foot, then the other, and there you are, dancing polkas, mazurkas, rondeaux, circus circles?
Even if you don’t know the steps yet?
We feel it’s important not to let this Gascon culture, which is so dear to us, disappear. Music and dance played an important role in the lives of our ancestors: the ball was an opportunity to meet, to get together, to share and to sing together?
Let’s get on with it!
Composition
Cathy: diatonic accordion, vocals, dance initiation
Jean: cajon, tun tun and anything else that makes a noise!
Jean-Luc: boha, bohasse, natural clarinet, flutes, caremère, alboka? anything that can make a noise too, but by blowing?
Christophe: chromatic accordion
Jeff: diatonic accordion, vocals, boha
Carole: flutes and maybe one day violin?
Roger: behind-the-scenes man, sound manager, dance initiation
Event organized by the Pôle Culture Adour-Madiran, as part of the European Heritage Days.
German :
Trad?à l’Ail, das ist eine Gruppe von Musikern, Freunden, ein Kollektiv, das Ihnen Lust auf Bewegung macht. Akkordeons, Stimmen, Flöten, Boha, Bass und Percussion, die Sie mitreißen. Erst ein Fuß, dann der andere, und schon tanzen Sie Polkas, Mazurkas, Rondeaux, Zirkuskreise?
Auch wenn Sie die Schritte noch nicht kennen, können Sie sich in den Tanz einfinden
Wir halten es für wichtig, dass die Kultur der Gascogne, die uns so sehr am Herzen liegt, nicht verschwindet. Musik und Tanz spielten im Leben unserer Vorfahren eine große Rolle: Der Ball war die Gelegenheit, sich zu treffen, sich wiederzufinden, sich auszutauschen, gemeinsam zu singen?
Machen wir weiter!
Zusammensetzung:
Cathy: diatonisches Akkordeon, Gesang, Tanzeinführung
Jean: Cajon, Tun Tun und alles, was Lärm machen kann!
Jean-Luc: Boha, Bohasse, Naturklarinette, Flöten, Caremère, Alboka,? alles, was Lärm machen kann, aber nur durch Blasen?
Christophe: chromatisches Akkordeon
Jeff: diatonisches Akkordeon, Gesang, Boha
Carole: Flöten und vielleicht eines Tages Geige?
Roger: der Mann im Hintergrund, Tonmeister, Tanzeinführung
Die Veranstaltung wird vom Pôle Culture Adour-Madiran im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes organisiert.
Italiano :
Trad?à l?Ail è un gruppo di musicisti e di amici, un collettivo che vi fa muovere. Fisarmoniche, voci, flauti, boha, basso e percussioni vi faranno muovere. Prima un piede, poi l’altro, ed ecco che si ballano polke, mazurche, rondeaux, cerchi da circo?
Anche se non conoscete ancora i passi?
Pensiamo che sia importante non lasciare che questa cultura guascone, a noi così cara, scompaia. La musica e la danza hanno avuto un ruolo importante nella vita dei nostri antenati: il ballo era un’occasione per incontrarsi, riunirsi, condividere e cantare insieme?
Continuiamo!
Composizione
Cathy: fisarmonica diatonica, voce, iniziazione alla danza
Jean: cajon, tun tun e tutto ciò che fa rumore!
Jean-Luc: boha, bohasse, clarinetto naturale, flauti, caremère, alboka? Tutto ciò che può fare rumore, ma soffiando?
Christophe: fisarmonica cromatica
Jeff: fisarmonica diatonica, voce, boha
Carole: flauti e forse un giorno violino?
Roger: l’uomo dietro le quinte, responsabile del suono, iniziazione alla danza
Evento organizzato dal Pôle Culture Adour-Madiran, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Trad?à l?Ail es un grupo de músicos y amigos, un colectivo que te pone en movimiento. Acordeones, voces, flautas, boha, bajo y percusión te ponen en movimiento. Primero un pie, luego el otro, y ya está, bailando polcas, mazurcas, rondeaux, círculos circenses?
Aunque aún no te sepas los pasos?
Creemos que es importante no dejar que desaparezca esta cultura gascona, tan querida por nosotros. La música y la danza desempeñaban un papel importante en la vida de nuestros antepasados: el baile era una ocasión para reunirse, juntarse, compartir y cantar juntos?
¡Sigamos adelante!
Composición
Cathy: acordeón diatónico, voz, iniciación al baile
Jean: cajón, tun tun y ¡todo lo que haga ruido!
Jean-Luc: boha, bohasse, clarinete natural, flautas, caremère, alboka… cualquier cosa que también haga ruido, pero soplando..
Christophe: acordeón cromático
Jeff: acordeón diatónico, voz, boha
Carole: flautas y quizás algún día violín?
Roger: el hombre entre bastidores, jefe de sonido, iniciación al baile
Evento organizado por el Pôle Culture Adour-Madiran, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
