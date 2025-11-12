Bal Trad AVOURE+BRABANT Salle des fêtes de Gençay Gençay Samedi 13 décembre, 20h30 8 euros tarif réduit 6 euros

Bal Trad

Le Centre Culturel-La Marchoise organise un Bal Trad avec le groupe du Centre Culturel de la Marchoise et BRABANT.

20h30

Un stage de danse (Bourrées 2 et 3 temps) est organisé dans l’après-midi à 14h avec Brabant

Tarif : 12 euros / Réduit* 10 euros

Stage + Bal : 17 euros / Réduit* 13 euros

*Réduit : Adhérents / Demandeur d’emploi/ Gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T23:30:00.000+01:00

1

contact@cc-lamarchoise.com https://cc-lamarchoise.com/agenda/stage-de-danse-bal-trad/ 05 49 59 32 68

Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay 86160 Vienne