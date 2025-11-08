Bal Trad Badecon-le-Pin

Bal Trad Badecon-le-Pin samedi 8 novembre 2025.

Bal Trad

Rue Rollinat Badecon-le-Pin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Bal Trad organisé par le Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

.

Rue Rollinat Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 69 04 05

English :

Trad ball organized by the Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

German :

Bal Trad, organisiert vom Festkomitee von Badecon Le Pin.

Italiano :

Ballo tradizionale organizzato dal Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

Espanol :

Baile tradicional organizado por el Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

L’événement Bal Trad Badecon-le-Pin a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Creuse