Bal Trad Badecon-le-Pin
Bal Trad Badecon-le-Pin samedi 8 novembre 2025.
Rue Rollinat Badecon-le-Pin Indre
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Bal Trad organisé par le Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
Rue Rollinat Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 69 04 05
English :
Trad ball organized by the Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
German :
Bal Trad, organisiert vom Festkomitee von Badecon Le Pin.
Italiano :
Ballo tradizionale organizzato dal Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
Espanol :
Baile tradicional organizado por el Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
