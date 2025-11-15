Bal Trad’ Salle des Fêtes Blond

Bal Trad’

Salle des Fêtes Rue Jean Giraudoux Blond Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez danser bourrées, mazurkas, etc, dans une ambiance des plus chaleureuses animée par le groupe Des fourmis dans les pieds . Vous pourrez déguster des mets salés et sucrés autour de la buvette. .

Salle des Fêtes Rue Jean Giraudoux Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 45 57

