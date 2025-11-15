Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal Trad' Salle des Fêtes Blond samedi 15 novembre 2025.

Salle des Fêtes Rue Jean Giraudoux Blond Haute-Vienne

Tarif : 8 EUR

2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez danser bourrées, mazurkas, etc, dans une ambiance des plus chaleureuses animée par le groupe Des fourmis dans les pieds . Vous pourrez déguster des mets salés et sucrés autour de la buvette.   .

Salle des Fêtes Rue Jean Giraudoux Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 45 57 

