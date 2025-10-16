Bal Trad bretonne Wattignies (Le) Nantes

Bal Trad bretonne Wattignies (Le) Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 19:30 –

Gratuit : oui Tout public

Côté danse : Un bal à dominante fest-noz. Initiation avant le bal pour que tout le monde puisse danser.Côté musique : Une jam ouverte aux instruments jouant en acoustique : venez proposer un air ou vous adapter au question/réponse breton.Soirée organisée en 2 temps : 20h-21h : initiation à la danse / 21h-23h : jam à danser / bal trad À vos jambes et à vos instruments !

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83 https://www.facebook.com/WattigniesNantesOfficiel/?locale=fr_FR