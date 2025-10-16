Bal Trad bretonne Wattignies (Le) Nantes

Bal Trad bretonne Jeudi 16 octobre, 19h30 Wattignies (Le) Loire-Atlantique

Début : 2025-10-16T19:30:00 – 2025-10-16T23:59:00

Côté danse : Un bal à dominante fest-noz. Initiation avant le bal pour que tout le monde puisse danser.

Côté musique : Une jam ouverte aux instruments jouant en acoustique : venez proposer un air ou vous adapter au question/réponse breton.

Soirée organisée en 2 temps : 20h-21h : initiation à la danse / 21h-23h : jam à danser / bal trad

À vos jambes et à vos instruments !

Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans le cadre du festival Lesceltomania, nous vous invitons au BAL ET JAM BRETONNE avec Hervé Salaün et Dimitri Cautain. Musiciens Instruments