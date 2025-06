Bal trad Salle des fêtes Sous les tilleuls en face de la salle des fêtes jusqu’à 19h00 puis dans la salle Busset 21 juin 2025 19:00

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 21:00:00

Petit bal trad proposé dans le cadre de la fête de la musique de Busset, organisée par plusieurs association du village .

Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 51 44 31 bodard.herve@neuf.fr

English :

A small trad dance as part of the Busset music festival, organized by several village associations.

German :

Ein kleiner Trad-Ball im Rahmen des Musikfestes von Busset, das von mehreren Vereinen des Dorfes organisiert wird.

Italiano :

Una piccola danza tradizionale nell’ambito del festival musicale di Busset, organizzato da diverse associazioni di villaggio.

Espanol :

Pequeño baile tradicional en el marco del festival de música Busset, organizado por varias asociaciones del pueblo.

L’événement Bal trad Busset a été mis à jour le 2025-06-15 par Vichy Destinations