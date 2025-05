BAL TRAD – Cans et Cévennes, 13 juin 2025 20:30, Cans et Cévennes.

Tradosphère, c’est la rencontre entre les danses trad d’ici et les musiques du monde. Il y en a pour toutes les sensibilités, et le voyage se fait autant par le corps que par les oreilles.

18h15 atelier initiation aux danses trad, animé par Pascal le Vosgien

19h30 repas partagé, amenez un plat et une bouteille à partager

20h30 début de bal 23h30 fin de bal

4 rue Tonnance Ferréol

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 65 30 22

English :

Tradosphère is a meeting place for local traditional dances and world music. There’s something for everyone, and the journey is as much about the body as the ears.

6:15pm: introductory trad dance workshop, led by Pascal le Vosgien

7:30pm: shared meal, bring a dish and a bottle to share

8:30 pm: dance begins 11:30 pm: dance ends

German :

Tradosphère ist die Begegnung zwischen traditionellen Tänzen von hier und der Musik der Welt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, und die Reise findet sowohl über den Körper als auch über die Ohren statt.

18.15 Uhr: Workshop zur Einführung in die traditionellen Tänze, geleitet von Pascal le Vosgien

19.30 Uhr: Gemeinsames Essen, bringen Sie ein Gericht und eine Flasche zum Teilen mit

20.30 Uhr: Beginn des Tanzes 23.30 Uhr: Ende des Tanzes

Italiano :

Tradosphère è un luogo di incontro tra le danze tradizionali locali e la musica mondiale. Ce n’è per tutti i gusti e il viaggio riguarda tanto il corpo quanto le orecchie.

ore 18.15: laboratorio introduttivo alla danza tradizionale, condotto da Pascal le Vosgien

ore 19.30: pasto condiviso, portare un piatto e una bottiglia da condividere

ore 20.30: inizio delle danze Ore 23.30: fine delle danze

Espanol :

Tradosphère es un lugar de encuentro entre las danzas tradicionales locales y las músicas del mundo. Hay para todos los gustos, y el viaje tiene que ver tanto con el cuerpo como con los oídos.

18.15 h: taller de iniciación a la danza tradicional a cargo de Pascal le Vosgien

19.30 h: comida compartida, traer un plato y una botella para compartir

20.30 h: comienzo de la danza 23.30 h: fin de la danza

