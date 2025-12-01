BAL TRAD

La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 1 – 1 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Toundra interprètent une musique inspirée des traditions méditerranéennes un accordéon solide, un violon espiègle, une mandoline ancrée dans le rythme, des percussions délicates et des voix qui emportent le public dans un voyage entre ici et ailleurs.

Bal Trad avec Toundra Samedi 20 décembre 2025

Toundra est un trio composé de

Manon Lemonnier accordéon, voix

Béatrice Lopez violon, voix

Souryann Valéro mandoline, percussions

Ils interprètent une musique inspirée des traditions méditerranéennes un accordéon solide, un violon espiègle, une mandoline ancrée dans le rythme, des percussions délicates et des voix qui emportent le public dans un voyage entre ici et ailleurs.

Programme de la soirée

19h00 Accueil à La Ronceraie (entrée par le 1er portail, sur le chemin des empreintes de dinosaures)

19h30 Repas partagé — chacun apporte un plat et une boisson à partager

20h30 Bal trad avec Toundra dans la salle de La Ronceraie

Infos pratiques

Lieu

La Ronceraie Résidence d’artistes

Association Joia En Cor

Rue Tonnance Ferréol,

Village de Saint-Laurent-de-Trèves

48400 Cans et Cévennes

Tout public

Participation libre minimum 10 € (15 € recommandé pour soutenir les artistes)

Réservation conseillée

07 78 14 27 79

nausicaa.bouthreuil@gmail.com

Parking merci de vous garer sur le grand parking du village. .

La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Toundra perform music inspired by Mediterranean traditions: a solid accordion, a mischievous violin, a mandolin rooted in rhythm, delicate percussion and vocals that take the audience on a journey between here and elsewhere.

L’événement BAL TRAD Cans et Cévennes a été mis à jour le 2025-12-11 par Conseil Départemental