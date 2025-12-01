BAL TRAD Cans et Cévennes
BAL TRAD Cans et Cévennes samedi 20 décembre 2025.
BAL TRAD
La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère
Tarif : 1 – 1 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20 23:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Toundra interprètent une musique inspirée des traditions méditerranéennes un accordéon solide, un violon espiègle, une mandoline ancrée dans le rythme, des percussions délicates et des voix qui emportent le public dans un voyage entre ici et ailleurs.
Bal Trad avec Toundra Samedi 20 décembre 2025
Toundra est un trio composé de
Manon Lemonnier accordéon, voix
Béatrice Lopez violon, voix
Souryann Valéro mandoline, percussions
Ils interprètent une musique inspirée des traditions méditerranéennes un accordéon solide, un violon espiègle, une mandoline ancrée dans le rythme, des percussions délicates et des voix qui emportent le public dans un voyage entre ici et ailleurs.
Programme de la soirée
19h00 Accueil à La Ronceraie (entrée par le 1er portail, sur le chemin des empreintes de dinosaures)
19h30 Repas partagé — chacun apporte un plat et une boisson à partager
20h30 Bal trad avec Toundra dans la salle de La Ronceraie
Infos pratiques
Lieu
La Ronceraie Résidence d’artistes
Association Joia En Cor
Rue Tonnance Ferréol,
Village de Saint-Laurent-de-Trèves
48400 Cans et Cévennes
Tout public
Participation libre minimum 10 € (15 € recommandé pour soutenir les artistes)
Réservation conseillée
07 78 14 27 79
nausicaa.bouthreuil@gmail.com
Parking merci de vous garer sur le grand parking du village. .
La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com
English :
Toundra perform music inspired by Mediterranean traditions: a solid accordion, a mischievous violin, a mandolin rooted in rhythm, delicate percussion and vocals that take the audience on a journey between here and elsewhere.
L’événement BAL TRAD Cans et Cévennes a été mis à jour le 2025-12-11 par Conseil Départemental