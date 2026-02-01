BAL TRAD’

Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Bal trad avec Tradosphère

Un concert-bal ancré dans les danses traditionnelles d’ici… et ouvert sur le monde !

Cercle circassien bulgare, andro équatorien, mazurka malienne ou valse réunionnaise un véritable voyage musical et corporel.

Sur scène

violon, violoncelle, clarinette, accordéon, guitare, charango, basse, percussions du monde…

et des voix solistes et polyphoniques pleines d’énergie.

Bal trad avec Tradosphère Soirée festive à La Ronceraie

Le samedi 28 février 2026, l’association Joia En Cor vous invite à une grande soirée dansante et conviviale à la résidence d’artistes La Ronceraie, au cœur du village de Saint-Laurent-de-Trèves.

✨ Le spectacle

19h30 accueil par Monsieur Loyal + repas partagé

20h30 début du bal (fermeture des portails à 20h30)

Durée selon l’énergie des danseuses et danseurs !

Lieu

La Ronceraie Résidence d’artistes

Rue Tonnance Ferréol

48400 Cans et Cévennes

Se garer au grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves (au bout du village)

Réservation obligatoire (places limitées) .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trad dance with Tradosphère

A ball-concert rooted in traditional local dances? and open to the world!

Bulgarian circus circle, Ecuadorian andro, Malian mazurka or Reunion waltz: a true musical and physical voyage.

On stage

violin, cello, clarinet, accordion, guitar, charango, bass, world percussion?

and energetic solo and polyphonic vocals.

