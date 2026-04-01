Cans et Cévennes

BAL TRAD

4 rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Avec Léa Bernot au violon et François Heim à l’accordéon, Chopska propose un voyage musical au croisement de l’Orient et de l’Occident. Leur répertoire mêle compositions originales et arrangements audacieux de thèmes traditionnels, revisités avec une touche néo-trad et des influences balkano-orientales.

L’association Joia En Cor vous invite à une soirée bal traditionnel animée par le duo Chopska.

Avec Léa Bernot au violon et François Heim à l’accordéon, Chopska propose un voyage musical au croisement de l’Orient et de l’Occident. Leur répertoire mêle compositions originales et arrangements audacieux de thèmes traditionnels, revisités avec une touche néo-trad et des influences balkano-orientales.

Le violon dynamique et fougueux de Léa dialogue avec l’accordéon sensuel et aérien de François, alternant thèmes, secondes voix, accompagnements et improvisations. Au programme du bal scottish, valse, mazurka, cercle circassien, bourrée et bien d’autres danses traditionnelles. .

4 rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

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English :

With Léa Bernot on violin and François Heim on accordion, Chopska offers a musical journey at the crossroads of East and West. Their repertoire blends original compositions and daring arrangements of traditional themes, revisited with a neo-rad touch and Balkan-Oriental influences.

L’événement BAL TRAD Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-04-07 par Conseil Départemental