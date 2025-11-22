Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal trad Champs-Romain samedi 22 novembre 2025.

Salle des fêtes Champs-Romain Dordogne

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Les fourmis dans les pieds. Initiation à 20h30. Boissons et grignotage.
Salle des fêtes Champs-Romain 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   associationdidees24@gmail.com

English : Bal trad

Ants in your feet. Initiation at 8:30pm. Drinks and nibbles.

German : Bal trad

Das Kribbeln in den Füßen. Einführung um 20:30 Uhr. Getränke und Knabbereien.

Italiano :

Formiche nei piedi. Iniziazione alle 20.30. Bevande e stuzzichini.

Espanol : Bal trad

Hormigas en los pies. Iniciación a las 20.30 h. Bebidas y aperitivos.

