Bal trad Champs-Romain
Bal trad Champs-Romain samedi 22 novembre 2025.
Bal trad
Salle des fêtes Champs-Romain Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Les fourmis dans les pieds. Initiation à 20h30. Boissons et grignotage.
Salle des fêtes Champs-Romain 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associationdidees24@gmail.com
English : Bal trad
Ants in your feet. Initiation at 8:30pm. Drinks and nibbles.
German : Bal trad
Das Kribbeln in den Füßen. Einführung um 20:30 Uhr. Getränke und Knabbereien.
Italiano :
Formiche nei piedi. Iniziazione alle 20.30. Bevande e stuzzichini.
Espanol : Bal trad
Hormigas en los pies. Iniciación a las 20.30 h. Bebidas y aperitivos.
L’événement Bal trad Champs-Romain a été mis à jour le 2025-11-06 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin