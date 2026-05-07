Bal Trad’ Champs-Romain
Bal Trad’ Champs-Romain samedi 13 juin 2026.
Champs-Romain
Bal Trad’
Salle des fêtes Champs-Romain Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Avec Hastapen buvette grignotages .
Salle des fêtes Champs-Romain 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 73 02 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal Trad’
L’événement Bal Trad’ Champs-Romain a été mis à jour le 2026-05-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Champs-Romain (Dordogne)
- Stage bal trad’ Champs-Romain 13 juin 2026
- Reconnaissance des arbres en été, leurs vertus et propriétés Champs-Romain 14 juin 2026