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Bal Trad’ Champs-Romain

Bal Trad’ Champs-Romain

Bal Trad’ Champs-Romain samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24470 Champs-Romain

Département : Dordogne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Champs-Romain

Bal Trad’

Salle des fêtes Champs-Romain Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Avec Hastapen buvette grignotages   .

Salle des fêtes Champs-Romain 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 73 02 40 

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English : Bal Trad’

L’événement Bal Trad’ Champs-Romain a été mis à jour le 2026-05-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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