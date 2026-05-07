Champs-Romain

Bal Trad’

Salle des fêtes Champs-Romain Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Avec Hastapen buvette grignotages .

Salle des fêtes Champs-Romain 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 73 02 40

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English : Bal Trad’

L’événement Bal Trad’ Champs-Romain a été mis à jour le 2026-05-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin