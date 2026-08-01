Bal Trad Site de la colonie Mairie Chissey-lès-Mâcon
samedi 15 août 2026 · Site de la colonie Mairie · Chissey-lès-Mâcon
Informations pratiques
Chissey-lès-Mâcon
Bal Trad
Site de la colonie Mairie Le Bourg Chissey-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez partager une belle soirée de danse et de musique traditionnelle ! Dans une ambiance conviviale, petits et grands sont invités à venir danser, écouter les musiciens ou simplement profiter d’un moment de partage et de bonne humeur.
Que vous soyez danseur confirmé ou simple curieux, tout le monde est le bienvenu !
Buvette et restauration sur place.
A partir de 19h initiation à la danse 20h accordéon guignette 21h concert musique celtique 23h bœuf venez avec vos instruments .
Site de la colonie Mairie Le Bourg Chissey-lès-Mâcon 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 20 43 21 ororgib@gmail.com
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English : Bal Trad
L’événement Bal Trad Chissey-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-07-27 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II