Bal Trad Site de la colonie Mairie Chissey-lès-Mâcon

Informations pratiques

Chissey-lès-Mâcon

Bal Trad

Site de la colonie Mairie Le Bourg Chissey-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez partager une belle soirée de danse et de musique traditionnelle ! Dans une ambiance conviviale, petits et grands sont invités à venir danser, écouter les musiciens ou simplement profiter d’un moment de partage et de bonne humeur.

Que vous soyez danseur confirmé ou simple curieux, tout le monde est le bienvenu !

Buvette et restauration sur place.

A partir de 19h initiation à la danse 20h accordéon guignette 21h concert musique celtique 23h bœuf venez avec vos instruments .

Site de la colonie Mairie Le Bourg Chissey-lès-Mâcon 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 20 43 21 ororgib@gmail.com

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English : Bal Trad

L’événement Bal Trad Chissey-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-07-27 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II