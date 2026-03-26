Bal Trad Séchoir Coly-Saint-Amand
Bal Trad Séchoir Coly-Saint-Amand samedi 11 avril 2026.
Bal Trad
Séchoir Route du Peuch Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
19h30 petit échauffement. 20h début du bal. Restauration sur place. Entrée à prix libre et conscient
Ouverture des portes à 19h30 pour un petit échauffement à début du bal à 20h.
Restauration sur place. .
Séchoir Route du Peuch Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 04 69 75 contact@associationecocycle.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal Trad
7:30pm: short warm-up. 8pm: start of the ball. Catering on site. Admission free and conscious
L’événement Bal Trad Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Coly-Saint-Amand (Dordogne)
- Duo Hylia Musique Irlandaise Salle du séchoir Coly-Saint-Amand 28 mars 2026
- Après-midi jeux de société Route du peuch Coly-Saint-Amand 5 avril 2026
- Boucle de font de bouch n°34 / COLY Coly-Saint-Amand Dordogne 1 mai 2026
- Boucle du Chateau de la Filolie n° 30 / Coly-Saint Amand Coly-Saint-Amand Dordogne 1 mai 2026
- Boucle entre Bois et Lauzes n° 31 / Coly-Saint Amand Coly-Saint-Amand Dordogne 1 mai 2026