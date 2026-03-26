Bal Trad Séchoir Coly-Saint-Amand

Bal Trad

Séchoir Route du Peuch Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

19h30 petit échauffement. 20h début du bal. Restauration sur place. Entrée à prix libre et conscient

Ouverture des portes à 19h30 pour un petit échauffement à début du bal à 20h.

Restauration sur place. .

Séchoir Route du Peuch Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 04 69 75 contact@associationecocycle.org

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English : Bal Trad

7:30pm: short warm-up. 8pm: start of the ball. Catering on site. Admission free and conscious

L’événement Bal Trad Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère