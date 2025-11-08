Bal Trad d’Automne

Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Le foyer rural de Saint-Martin-la-Méanne accueille une soirée dansante festive autour des musiques traditionnelles. Venez découvrir ou redécouvrir l’ambiance chaleureuse des bals folk avec des airs entraînants à la vielle par Jérémy Mériau. Une petite restauration et une buvette seront proposées sur place .

Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lencontro.fr

