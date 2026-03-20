Bal trad de l APE Beduer Faycelles Boussac

Salle des fêtes Béduer Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L'association des parents d'éleves du RPI Beduer Faycelles Boussac organise un bal traditionnel ouvert a tous

L'association des parents d'éleves du RPI Beduer Faycelles Boussac organise un bal traditionnel ouvert a tous. L evenement propose un moment convivial autour des musiques et danses traditionnelles avec la participation de musiciens invites. Une initiation est proposee pour permettre aux debutants de decouvrir les danses. Buvette et gouter sont proposes sur place afin de partager un moment festif et familial.

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Salle des fêtes Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 08 81 95 57

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L’association des parents d'éleves du RPI Beduer Faycelles Boussac organise un bal traditionnel ouvert a tous

L’événement Bal trad de l APE Beduer Faycelles Boussac Béduer a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Figeac