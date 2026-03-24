Bal trad de la Calandreta auloronesa Salle des fêtes Ledeuix
Bal trad de la Calandreta auloronesa Salle des fêtes Ledeuix samedi 28 mars 2026.
Bal trad de la Calandreta auloronesa
Salle des fêtes Rue de la Marque Ledeuix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La Calandreta d’Auloron vous attendent nombreux pour le Bal de la Calandreta.
Dès 17h30 Bal deras familhas (avec Espartenhas), 19h Initiation des débutants, 20h Bal Trad avec les groupes Luadas, Lo Bal t’embala, Lo truc.. Restauration, crêpes et buvette sur place. Ambiance et bonne humeur garanties ! .
Salle des fêtes Rue de la Marque Ledeuix 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 90 03 00
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English : Bal trad de la Calandreta auloronesa
L’événement Bal trad de la Calandreta auloronesa Ledeuix a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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