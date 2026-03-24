Bal trad de la Calandreta auloronesa Salle des fêtes Ledeuix

Bal trad de la Calandreta auloronesa

Salle des fêtes Rue de la Marque Ledeuix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Calandreta d’Auloron vous attendent nombreux pour le Bal de la Calandreta.

Dès 17h30 Bal deras familhas (avec Espartenhas), 19h Initiation des débutants, 20h Bal Trad avec les groupes Luadas, Lo Bal t’embala, Lo truc.. Restauration, crêpes et buvette sur place. Ambiance et bonne humeur garanties ! .

Salle des fêtes Rue de la Marque Ledeuix 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 90 03 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal trad de la Calandreta auloronesa

L’événement Bal trad de la Calandreta auloronesa Ledeuix a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn