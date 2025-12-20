Bal Trad de la Maïade Malemortine Malemort

Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-02-28
Le Bal Trad est organisé par la Maïade Malemortine.
Duo Tourbillon & Le Plancher Tremble animeront et vous feront danser au rythme de vos envies.

21h, salle Jean Ferrat. Entrée 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation par téléphone   .

Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 74 98 77  secretariat@maiade-malemortine.fr

