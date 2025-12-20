Bal Trad de la Maïade Malemortine Malemort
Bal Trad de la Maïade Malemortine Malemort samedi 28 février 2026.
Bal Trad de la Maïade Malemortine
Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le Bal Trad est organisé par la Maïade Malemortine.
Duo Tourbillon & Le Plancher Tremble animeront et vous feront danser au rythme de vos envies.
21h, salle Jean Ferrat. Entrée 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation par téléphone .
Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 74 98 77 secretariat@maiade-malemortine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal Trad de la Maïade Malemortine
L’événement Bal Trad de la Maïade Malemortine Malemort a été mis à jour le 2026-01-12 par Corrèze Tourisme