BAL TRAD DE LA VALLÉE FRANÇAISE Saint-Étienne-Vallée-Française

L’atelier de danses trad vous invite à sa soirée festive Le Bal Trad de la Vallée Française ! Amis, famille et bonne humeur sont les bienvenus pour finir l’année.

Amis, famille et bonne humeur sont les bienvenus pour finir l’année. Entrée libre et prix libre pour les musicien.

19h Repas partagé (apportez vos verres et couverts !) Apéritif offert par l’association

20h30 Bal avec Trad en Vrac et tous les musiciens de l’Atelier .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 99 05 31 58

The trad dance workshop invites you to its festive evening: Le Bal Trad de la Vallée Française! Friends, family and good spirits are welcome to round off the year.

