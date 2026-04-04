Bal Trad de Printemps, Halle d’Occitanie, Lavaur (81), Lavaur

Bal Trad de Printemps Samedi 4 avril, 20h30 Halle d’Occitanie, Lavaur (81) Tarn

15€ (tarif réduit 13€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T20:30:00+02:00 – 2026-04-05T00:30:00+02:00

Fin : 2026-04-04T20:30:00+02:00 – 2026-04-05T00:30:00+02:00

Rien de tel qu’un bal trad pour célébrer le printemps et partager ensemble le plaisir de danser sur les airs de l’accordéon de Rémi Geffroy et le répertoire traditionnel interprété par le groupe Frézinat, composé de 4 jeunes gens passionnés de musique, langue et culture occitane. Il y’en aura pour …

source: Bal Trad de Printemps – AgendaTrad

Halle d’Occitanie, Lavaur (81) place René Cassin, 81500 Lavaur, France Lavaur 81500 Tarn Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-04/bal-trad-de-printemps.s76chcvv »}]

avec Frezinat et Rémi Geffroy baltrad balfolk