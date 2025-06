Bal Trad’ Les Jardins du Département Dijon 3 juillet 2025 18:00

Côte-d’Or

Bal Trad’ Les Jardins du Département Boulevard de la Trémouille Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-03

2025-07-03

18h 19h30 • Initiation aux danses traditionnelles

Les danses traditionnelles viennent de loin en arrière. Elles ne cessent de remplir les salles de bal et glanent un peu plus de modernité chaque année tant le mouvement est vivant. Des danses d’ici et des danses d’ailleurs. Débutants ou plus aguerris, il y en a pour tous les niveaux.

Marie France Raillard accompagnée de Daniel à l’accordéon, assurera l’atelier et la pédagogie de cette initiation aux danses traditionnelles. Il faut dire qu’elle sait faire décomposer, montrer, remontrer et cadencer ! Elle s’adresse à tous les publics désireux de découvrir ou de perfectionner les pas de danses des bals traditionnels. L’objectif est de prendre le temps des explications, dans la bonne humeur, pour libérer les blocages sur les danses individuelles, en couple ou collectives. Ne restez plus sur le banc à regarder les autres danser et osez vous lancer sur la piste !

20h 22h • Bal Trad’

Trois colosses du Morvan qui taillent leur musique à façon. Leur répertoire à danser et à écouter est issu essentiellement des collectages provenant des anciens musiciens des montagnes du Morvan.

Sébastien Lagrange joue de l’accordéon chromatique. Son répertoire débute par la musique du Morvan mais il s’intéresse rapidement à beaucoup d’autres répertoires comme ceux d’Irlande, d’cosse et du Canada. Le groove implacable de l’accordéon vous plongent dans une succession d’ambiances intenses au service des envolées du violon et de la cornemuse pour un bal enfiévré ! Servi bien frais et à consommer sans modération… !

Avec Sébastien Lagrange accordéon chromatique, Quentin Millet cornemuse,

Grégoire Durand violon, danse. .

Les Jardins du Département Boulevard de la Trémouille

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

